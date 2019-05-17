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  • 17.05.2019
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, Kerem Bürsin ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı

, önceki akşam basınla köşe kapmaca oynadı. Güzel oyuncu, Kerem Bürsin’le ilgili sorulardan kaçmak için hızla aracına bindi.

Kerem kaçışı
Kendi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile 3 buçuk yıllık beraberliğini geçen ay sürpriz şekilde bitiren Serenay Sarıkaya, suskunları oynuyor. Oyuncu, önceki akşam Bebek'te firardaydı. Güzel oyuncu, flaşlar patlayınca kaçmaya başladı.



Serenay Sarıkaya, hemen lüks aracına atladı. Sarıkaya, özel şoförüne de "Gaza bas!" talimatı verip hızla gözden kayboldu. Basın mensuplarının sorularına tıp oynayan Sarıkaya'nın bu halleri de "Serenay'ın Kerem kaçışı" dedirtti.

Doğan SAVAŞ

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