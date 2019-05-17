Kendi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile 3 buçuk yıllık beraberliğini geçen ay sürpriz şekilde bitiren Serenay Sarıkaya, suskunları oynuyor. Oyuncu, önceki akşam Bebek'te firardaydı. Güzel oyuncu, flaşlar patlayınca kaçmaya başladı.
Serenay Sarıkaya, hemen lüks aracına atladı. Sarıkaya, özel şoförüne de "Gaza bas!" talimatı verip hızla gözden kayboldu. Basın mensuplarının sorularına tıp oynayan Sarıkaya'nın bu halleri de "Serenay'ın Kerem kaçışı" dedirtti.
Doğan SAVAŞ
Serenay Sarıkaya, hemen lüks aracına atladı. Sarıkaya, özel şoförüne de "Gaza bas!" talimatı verip hızla gözden kayboldu. Basın mensuplarının sorularına tıp oynayan Sarıkaya'nın bu halleri de "Serenay'ın Kerem kaçışı" dedirtti.
Doğan SAVAŞ
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