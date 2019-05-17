Kutlama selfiesi

Eşi Kemal Ekmekçi ile İzmir'de yaşayan Gizem Karaca'nın yıllardır süren korkulu bekleyişi geçtiğimiz gün son buldu. Karaca'nın 'uyuşturucu madde kullanma' suçuyla yargılandığı dava sonuçlandı. On ay hapse çarptırılan oyuncuların cezası ertelendi. Karaca, güzel haberi eşiyle verdiği neşeli pozla kutladı.
- Saklambaç
- 17.05.2019
- Gazete
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