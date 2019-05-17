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  • 17.05.2019
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Kutlama selfiesi

Kutlama selfiesi
Eşi Kemal Ekmekçi ile 'de yaşayan 'nın yıllardır süren korkulu bekleyişi geçtiğimiz gün son buldu. Karaca'nın 'uyuşturucu madde kullanma' suçuyla yargılandığı dava sonuçlandı. On ay hapse çarptırılan oyuncuların cezası ertelendi. Karaca, güzel haberi eşiyle verdiği neşeli pozla kutladı.


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