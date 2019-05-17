ekranlarındayılları arasında izleyiciyle buluşanadlı dizi, o dönemlerde'yi ekrana kilitledi. Reytingrekorları kıran fenomen dizi, yurt içindeolduğu kadar, yurt dışında da çoksevildi. Bugüne kadar dünyanın birçoknoktasında yayına girdi. O ülkelerdenbirisi de'ydı. Efsane dizi buradayaşayan halkı da ekrana bağlayıp,reyting rekorları kırdı.