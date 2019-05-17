ATV ekranlarında 2014 ve 2015 yılları arasında izleyiciyle buluşan Kara Para Aşk adlı dizi, o dönemlerde Türkiye'yi ekrana kilitledi. Reyting rekorları kıran fenomen dizi, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da çok sevildi. Bugüne kadar dünyanın birçok noktasında yayına girdi. O ülkelerden birisi de İspanya'ydı. Efsane dizi burada yaşayan halkı da ekrana bağlayıp, reyting rekorları kırdı.
- Saklambaç
- 17.05.2019
- Gazete
İspanya'da Kara Para Aşk rüzgarı! Reyting rekorları kırdı
Milyonların kanalı atv’den dünyaya açılan Kara Para Aşk dizisi İspanya’da reyting rekorları kırdı. Bir İspanyol kanalı ise Tuba Büyüküstün’ün En İyi Kadın Oyuncu, Engin Akyürek’in ise En İyi Erkek Oyuncu seçildiğini açıkladı...
ATV ekranlarında 2014 ve 2015 yılları arasında izleyiciyle buluşan Kara Para Aşk adlı dizi, o dönemlerde Türkiye'yi ekrana kilitledi. Reyting rekorları kıran fenomen dizi, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da çok sevildi. Bugüne kadar dünyanın birçok noktasında yayına girdi. O ülkelerden birisi de İspanya'ydı. Efsane dizi burada yaşayan halkı da ekrana bağlayıp, reyting rekorları kırdı.
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