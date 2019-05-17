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  • 17.05.2019
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'da rüzgarı! Reyting rekorları kırdı

Milyonların kanalı atv’den dünyaya açılan dizisi ’da reyting rekorları kırdı. Bir İspanyol kanalı ise ’ün En , ’in ise En seçildiğini açıkladı...



ATV ekranlarında 2014 ve 2015 yılları arasında izleyiciyle buluşan Kara Para Aşk adlı dizi, o dönemlerde Türkiye'yi ekrana kilitledi. Reyting rekorları kıran fenomen dizi, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da çok sevildi. Bugüne kadar dünyanın birçok noktasında yayına girdi. O ülkelerden birisi de İspanya'ydı. Efsane dizi burada yaşayan halkı da ekrana bağlayıp, reyting rekorları kırdı.

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