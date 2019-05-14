Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Twitter'daki paylaşımıyla kendini yaktı. Tilbe, yılbaşına kadarki konser takvimi ile alacağı ücretleri paylaştı. 52 yaşındaki sanatçının bu hatası da sosyal medyaya damga vurdu.
Şarkıcı, çok ses getiren paylaşımını saniyeler içinde silse de iş işten geçmişti. Tilbe'nin 100 bin ile 350 bin lira arasında değişen konser ücreti dudak uçuklattı. Kazancını kendi elleriyle ifşa eden ünlü sanatçının bu hareketi ise "Maliyenin Yıldız'ın kapısını çalması yakındır" yorumu yaptırdı.
Şarkıcı, çok ses getiren paylaşımını saniyeler içinde silse de iş işten geçmişti. Tilbe'nin 100 bin ile 350 bin lira arasında değişen konser ücreti dudak uçuklattı. Kazancını kendi elleriyle ifşa eden ünlü sanatçının bu hareketi ise "Maliyenin Yıldız'ın kapısını çalması yakındır" yorumu yaptırdı.
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