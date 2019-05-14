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  • 14.05.2019
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Kendini yaktı! sahne ücretini yanlışlıkla Twitter’da paylaştı

, önceki gün sahne ücretlerini yanlışlıkla Twitter’da paylaştı. İddiaya göre Maliye, bir konserden en az 150 bin lira aldığı ortaya çıkan sanatçının peşine düştü.

Kendini yaktı!
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Twitter'daki paylaşımıyla kendini yaktı. Tilbe, yılbaşına kadarki konser takvimi ile alacağı ücretleri paylaştı. 52 yaşındaki sanatçının bu hatası da sosyal medyaya damga vurdu.



Şarkıcı, çok ses getiren paylaşımını saniyeler içinde silse de iş işten geçmişti. Tilbe'nin 100 bin ile 350 bin lira arasında değişen konser ücreti dudak uçuklattı. Kazancını kendi elleriyle ifşa eden ünlü sanatçının bu hareketi ise "Maliyenin Yıldız'ın kapısını çalması yakındır" yorumu yaptırdı.

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