sanatçıönceki akşamkendini yaktı. Tilbe, yılbaşına kadarkipaylaştı. 52 yaşındaki sanatçının bu hatası da sosyal medyaya damga vurdu.çok ses getiren paylaşımını saniyeler içinde silse de iş işten geçmişti.dudak uçuklattı. Kazancını kendi elleriyle ifşa eden ünlü sanatçının bu hareketi iseyorumu yaptırdı.