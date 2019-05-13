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  • 13.05.2019
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Victoria's ​Secret'ın Hollandalı meleği , güzellik sırrını açıkladı

Sırrı kırmızıda
Victoria's ​Secret'ın Hollandalı meleği Doutzen Kroes, güzellik sırrını paylaştı. Her sabah portakal, greyfurt, limon ve buğday çiminden oluşan bir karışım içtiğini belirten ünlü model, ara öğünlerini de açıkladı: "Acıktığımda mutlaka bir tane kırmızı elma yerim. Yanında fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişleri tercih ederim. Kahveye bayılırım..."

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