üç yıllık çekişmeli boşanma davasının ardındansonlandıranarasındaki 'nafaka krizi' başka bir boyuta taşındı. Şener'in 11 yıllık eski eşinegerekçesiyle başlattığı icra takibinin ardından Kutluay, sert açıklamalar yapmıştı. Çocuklarının nafakasını ödemediğini ve sağlık sigortalarını iptal ettirdiğini yalanlayan İbo, dün debasına yolladı.