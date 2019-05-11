Evliliklerini üç yıllık çekişmeli boşanma davasının ardından 25 Mart'ta sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki 'nafaka krizi' başka bir boyuta taşındı. Şener'in 11 yıllık eski eşine "Çocuklarımız için belirlenen aylık 32 bin 500 liralık nafakayı ödemiyor" gerekçesiyle başlattığı icra takibinin ardından Kutluay, sert açıklamalar yapmıştı. Çocuklarının nafakasını ödemediğini ve sağlık sigortalarını iptal ettirdiğini yalanlayan İbo, dün de bunlara ait dekontları basına yolladı.
- Saklambaç
- 11.05.2019
- Gazete
Demet Şener'in iddialarına İbrahim Kutluay'ın isyanı sürüyor!
Demet Şener’in ‘Nafakamı ödemiyor’ diye suçladığı İbrahim Kutluay, dün belgelerle konuştu. İbo, ‘Boşanırken 3 milyon TL tazminat belirlendi ama ben ona 5 milyon TL verdim’ dedi.
Evliliklerini üç yıllık çekişmeli boşanma davasının ardından 25 Mart'ta sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki 'nafaka krizi' başka bir boyuta taşındı. Şener'in 11 yıllık eski eşine "Çocuklarımız için belirlenen aylık 32 bin 500 liralık nafakayı ödemiyor" gerekçesiyle başlattığı icra takibinin ardından Kutluay, sert açıklamalar yapmıştı. Çocuklarının nafakasını ödemediğini ve sağlık sigortalarını iptal ettirdiğini yalanlayan İbo, dün de bunlara ait dekontları basına yolladı.
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