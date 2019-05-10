arasında ortalık toz duman! Altıyıllık evlilikleribitenPiriler ile Duman grubunun solistiTangöze, kılıçları çekti. Piriler, rockçınınaçtığıdavayı geri çekmediği için eski eşitarafından darp edildiğini öne sürmüşveı aldırtmıştı. Darpiddiasını yalanlayan Tangöze, dün avukatıaracılığıyla şu şok açıklamayı yaptı: