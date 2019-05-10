Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze arasında ortalık toz duman! Altı yıllık evlilikleri 2016'da biten Piriler ile Duman grubunun solisti Tangöze, kılıçları çekti. Piriler, rockçının şimdiki eşi Kıvılcım Ural'a açtığı davayı geri çekmediği için eski eşi tarafından darp edildiğini öne sürmüş ve polis koruması aldırtmıştı. Darp iddiasını yalanlayan Tangöze, dün avukatı aracılığıyla şu şok açıklamayı yaptı:
- Saklambaç
- 10.05.2019
- Gazete
Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'in çocuklarını dövdüğünü iddia etti
Eski eşi Seçkin Piriler’i darp ettiği öne sürülen Kaan Tangöze, kılıçları çekti. İki çocuğuna anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia eden Tangöze, ‘Oğlum kucağımdayken yüzüme darbeleri ben aldım’ çıkışı yaptı.
Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze arasında ortalık toz duman! Altı yıllık evlilikleri 2016'da biten Piriler ile Duman grubunun solisti Tangöze, kılıçları çekti. Piriler, rockçının şimdiki eşi Kıvılcım Ural'a açtığı davayı geri çekmediği için eski eşi tarafından darp edildiğini öne sürmüş ve polis koruması aldırtmıştı. Darp iddiasını yalanlayan Tangöze, dün avukatı aracılığıyla şu şok açıklamayı yaptı:
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