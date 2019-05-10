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  • 10.05.2019
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, 'in çocuklarını dövdüğünü iddia etti

Eski eşi ’i darp ettiği öne sürülen , kılıçları çekti. İki çocuğuna anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia eden Tangöze, ‘Oğlum kucağımdayken yüzüme darbeleri ben aldım’ çıkışı yaptı.



Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze arasında ortalık toz duman! Altı yıllık evlilikleri 2016'da biten Piriler ile Duman grubunun solisti Tangöze, kılıçları çekti. Piriler, rockçının şimdiki eşi Kıvılcım Ural'a açtığı davayı geri çekmediği için eski eşi tarafından darp edildiğini öne sürmüş ve polis koruması aldırtmıştı. Darp iddiasını yalanlayan Tangöze, dün avukatı aracılığıyla şu şok açıklamayı yaptı:

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