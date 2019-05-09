Sevilen sanatçı Hülya Avşar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla yüz gülümsetmeye devam ediyor. Şu sıralar bir projede yer almayan ve tüm zamanını kendisine ayıran Avşar Kızı, önceki gün eski model bir arabayla pozunu paylaştı.
Oldukça mutlu görünen Hülya Avşar'ın bu renkli pozu beğeni yağmuruna tutuldu. Sanatçının takipçileri eski arabalı bu poza, "Avşar'ın Ferrari'si", "Bas gaza Hülya bas gaza" esprileri yaptı.
Oldukça mutlu görünen Hülya Avşar'ın bu renkli pozu beğeni yağmuruna tutuldu. Sanatçının takipçileri eski arabalı bu poza, "Avşar'ın Ferrari'si", "Bas gaza Hülya bas gaza" esprileri yaptı.
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