Avşar’ın Ferrari’si

sanatçısosyal medyada yaptığıŞu sıralar bir projedeyer almayan ve tüm zamanınıkendisine ayıranönceki gün eski model birarabayla pozunu paylaştı.mutlu görünenbu renkli pozubeğeni yağmuruna tutuldu. Sanatçınıntakipçileri eski arabalı bu poza,esprileri yaptı.