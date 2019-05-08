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  • 08.05.2019
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'nden gizli operasyon

, bebeğini evde doğurmak istedi. Ancak doğum gecikti. Düşes gizlice hastaneye yetiştirildi. Bebek ise önceki gün dünyaya geldi.

Gizli operasyon
İngiliz 'nde beklenen doğum gerçekleşti. ile evlenen , önceki gün erkek bebeğini dünyaya getirdi. Kraliyet Ailesi, bebek için Arthur ve James isimlerini önerdi. Ancak Markle'ın, aynı isimler geçen yıl eltisi 'ın üçüncü çocuğu için de önerildiğinden Arthur ve James'i reddetti. Bebeğe henüz isim verilmedi. Doğumla ilgili yeni bilgiler de geldi. Markle, bebeğini evde doğurmak istemişti. Ancak doğum gecikti. Evde doğum sakıncalı bulunduğu için Markle'ın gizlice hastaneye götürüldüğü öğrenildi.




Prens Harry ve Sussex Düşesi Markle, Frogmore Kır Evi'nde yaşıyor.

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