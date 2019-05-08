İngiliz Kraliyet Ailesi'nde beklenen doğum gerçekleşti. Prens Harry ile evlenen Sussex Düşesi Meghan Markle, önceki gün erkek bebeğini dünyaya getirdi. Kraliyet Ailesi, bebek için Arthur ve James isimlerini önerdi. Ancak Markle'ın, aynı isimler geçen yıl eltisi Kate Middleton'ın üçüncü çocuğu için de önerildiğinden Arthur ve James'i reddetti. Bebeğe henüz isim verilmedi. Doğumla ilgili yeni bilgiler de geldi. Markle, bebeğini evde doğurmak istemişti. Ancak doğum gecikti. Evde doğum sakıncalı bulunduğu için Markle'ın gizlice hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Prens Harry ve Sussex Düşesi Markle, Frogmore Kır Evi'nde yaşıyor.
Prens Harry ve Sussex Düşesi Markle, Frogmore Kır Evi'nde yaşıyor.
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