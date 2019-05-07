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Megaturne! İşte 'ın konser takvimi...

Megastar , konserlerine kaldığı yerden devam edecek. Müthiş performansıyla hayranlarını eğlendirecek

Megaturne!
Megastar , geçtiğimiz yıl sevenleri ile buluşturduğu ve dünya çapında ses getiren yeni pop albümü "10" ile konserlerine 'da devam ediyor... Megastar, 2018'de gerçekleşen ve yoğun ilgi gören Avrupa konserlerinin ardından bu sefer , Mannheim, Stockholm, Amsterdam, Viyana, Zürih ve Köln'deki sevenleriyle buluşacak. Tarkan'ın Avrupa konser maratonu 6 Ekim'de Londra'da başlayıp, 21 Aralık'ta Köln'de vereceği konser ile son bulacak. Heyecanla beklenen turnenin tüm biletleri bugünden itibaren satışa çıktı. Megastar, konserlerinde yeni pop albümü "10"da yer alan şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen parçalarını da seslendirecek.

KONSER TAKVİMİ:

6 Ekim 2019 Pazar: Londra-Eventim Apollo

26 Ekim : Mannheim-SAP Arena

2 Kasım 2019 Cumartesi: Stockholm-Hovet

14 Kasım 2019 Perşembe: Amsterdam-Afas Live

16 Kasım 2019 Cumartesi: Viyanañ StadHalle-30 Kasım

30 Kasım 2019 Cumartesi: Zürih-Samsung Hall

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