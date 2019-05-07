Megastar Tarkan, geçtiğimiz yıl sevenleri ile buluşturduğu ve dünya çapında ses getiren yeni pop albümü "10" ile konserlerine Avrupa'da devam ediyor... Megastar, 2018'de gerçekleşen ve yoğun ilgi gören Avrupa konserlerinin ardından bu sefer Londra, Mannheim, Stockholm, Amsterdam, Viyana, Zürih ve Köln'deki sevenleriyle buluşacak. Tarkan'ın Avrupa konser maratonu 6 Ekim'de Londra'da başlayıp, 21 Aralık'ta Köln'de vereceği konser ile son bulacak. Heyecanla beklenen turnenin tüm biletleri bugünden itibaren satışa çıktı. Megastar, konserlerinde yeni pop albümü "10"da yer alan şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen parçalarını da seslendirecek.
KONSER TAKVİMİ:
6 Ekim 2019 Pazar: Londra-Eventim Apollo
26 Ekim 2019 Cumartesi: Mannheim-SAP Arena
2 Kasım 2019 Cumartesi: Stockholm-Hovet
14 Kasım 2019 Perşembe: Amsterdam-Afas Live
16 Kasım 2019 Cumartesi: Viyanañ StadHalle-30 Kasım
30 Kasım 2019 Cumartesi: Zürih-Samsung Hall
KONSER TAKVİMİ:
6 Ekim 2019 Pazar: Londra-Eventim Apollo
26 Ekim 2019 Cumartesi: Mannheim-SAP Arena
2 Kasım 2019 Cumartesi: Stockholm-Hovet
14 Kasım 2019 Perşembe: Amsterdam-Afas Live
16 Kasım 2019 Cumartesi: Viyanañ StadHalle-30 Kasım
30 Kasım 2019 Cumartesi: Zürih-Samsung Hall
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