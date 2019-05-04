Sosyetik Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile yakın dostu Beyza Uyanoğlu'nun yeni markası Beyz-i Şah, önceki günkü davetle görücüye çıktı. Davette Alkoçlar'ı eşi Engin Altan Düzyatan, yalnız bırakmadı. Eşiyle poz veren sosyetik güzel, oyuncunun yeni parfüm markasına da hayran kaldığını dile getirip

Engin'in parfümünün kokusuna bayıldım. Unisex olduğu için ben de kullanıyorum. Şu an üstümde de var. Baharatlı bir koku olduğu için bana hitap ediyor." Oyuncu, yeni parfümünü Kuveyt'te tanıtmış ve Ortadoğulu hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü.

Dekorasyon üzerine konsept mağaza açan Alkoçlar, heyecanını eşiyle paylaştı.

KOMŞU DESTEĞİ

Şahan Gökbakar'ın güzel eşi Selin Gökbakar da davette hazır bulundu. Selin Hanım, "Komşuma desteğe geldim" dedi.





AYDIN HAMZA