Geçtiğimiz hafta Kuveyt'te parfümünü tanıtan Engin Altan Düzyatan, önceki akşam eşi Neslişah Alkoçlar ile Bebek'teydi.
BAŞARILI oyuncu, yakında piyasaya çıkacak olan parfümü için "Ağaç ve odun kokulu olacak" demekle yetindi.
Doğan SAVAŞ
BAŞARILI oyuncu, yakında piyasaya çıkacak olan parfümü için "Ağaç ve odun kokulu olacak" demekle yetindi.
Doğan SAVAŞ
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