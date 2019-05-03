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  • 03.05.2019
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, eşi ile Bebek'teydi

Çok yakında
Geçtiğimiz hafta Kuveyt'te parfümünü tanıtan Engin Altan Düzyatan, önceki akşam eşi Neslişah Alkoçlar ile Bebek'teydi.
BAŞARILI oyuncu, yakında piyasaya çıkacak olan parfümü için "Ağaç ve odun kokulu olacak" demekle yetindi.

Doğan SAVAŞ

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