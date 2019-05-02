Aşkları 2017 yılının yaz aylarında başlayan Ebru Şallı ile işadamı nişanlısı Uğur Akkuş'un ilişkisinde ilk kriz çıktı. Eski mankenin, iddialara göre bu yaz nikah masasına oturmayı planladığı Akkuş'la arası açıldı. Dedikodulara göre ikilinin huzurunun kaçmasına ise Şallı'nın eski eşi ve iki oğlunun babası Harun Tan neden oldu.





ŞALLI'YA BEĞENİ YAĞMURU

Tan, 2013 yılında 11 yıllık evliliğini bitirdiği Şallı ile dost kalmıştı. Hatta ünlü işadamı, son olarak da Ebru Şallı ve çocuklarıyla Nisan 2017'de Dubai'ye tatile dahi gitmişti. Evliliği bitse de eski eşiyle görüşmeyi sürdüren Tan, sosyal medyada takip ettiği Şallı'nın fotoğraflarını da beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken 41 yaşındaki Şallı'nın karelerinin tümünü eski eşinin beğenmesi iddiaya göre Akkuş'un canını sıktı.





DURUMU TATLIYA BAĞLADI

Nişanlısının paylaştığı her fotoğrafı eski eşinin beğenmesine sinirlenen Akkuş, konuşulanlara göre Şallı'ya restini çekti. Kıskançlık krizine giren Uğur Akkuş, şu sıralar evlilik hazırlığı yaptığı Şallı'yı eski eşine karşı uyardı. Akkuş, iddiaya göre nişanlısına eski eşini takipten çıkarması konusunda da baskı yaptı. Ancak eski manken, "Biz çocuklarımız için dost kaldık. Benim kalbimdeki tek kişi sensin" diyerek aşkını yumuşattı.

Geçen yıl gizlice nişanlanan ikili, merak edilen düğün tarihlerini her seferinde erteliyor.

Eski eşinin izinden giderek yoga ve pilatesle ilgilenen Tan, Şallı'nın fotoğraflarına da beğeni yağdırıyor.