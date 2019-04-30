Sosyetik Siren Ertan ile eşi Ersin Kayalar, evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlamak için İtalya'ya gitti... Ünlü çift, konaklamak için de Como Gölü kıyısındaki Hollywood yıldızlarının da tercihi olan; geceliği 5 bin dolarlık (41 bin 500 lira) tarihi Villa D'este otelini tercih etti.





TEKNE KİRALADILAR

Bin 500'lü yıllarda inşa edilen ve 1873'te hizmete açılan tarihi otel, aralarında; Madonna, Mel Gibson, George Clooney, Ralph Lauren, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Calvin Klein ve Robert De Niro gibi isimlerin de gözdesi. İkili, kiraladıkları lüks tekneyle de Como Gölü'nde gezintiye çıktı. Mutlu çift ayrıca tatil fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı. Aşk karelerine beğeni yağdı..

Aşk tatilinden fotoğraflar paylaşan Siren Ertan, "Sevgili George Clooney, dün sana geldik evde yoktun, Bir kahve içecektik olmadı" diyerek espri yaptı.





İTALYA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Como Gölü, İtalya'nın kuzeyinde Lombardiya bölgesinde bulunan buzul kökenli bir göldür. 146 km² yüzölçümü ile İtalya'nın en büyük üçüncü gölüdür.