Göbek adı Kamile ile gurur duyduğunu söyleyen Burcu Esmersoy'dan ilginç çıkış… Instagram'daki 'callmemumsy' adlı hesap İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin isimlerini Türkçe'ye uyarladı.





Prens Charles'ın eşi Düşes Camilla'nın adının Türkçe karşılığı ise 'Kamile' olarak belirtildi. Esmersoy da "40 küsur yıl sonra ilk kez göbek adımdan nefret ettirdi" yorumu yaptı.