Geçen yıl Buğra Toplusoy ile ABD'de evlenen Ceyda Ateş, sonunda eşinin ailesinin gönlünü kazandı. Beş yıldır aşk yaşadığı genç işadamının babası Turgut Toplusoy'dan veto yiyen güzel oyuncu, pes etmemişti.



Ateş, nikah sonrası Toplusoy Ailesi'ne kendini kabul ettirdi. Eşinin ailesiyle buzları eriten oyuncu, kayınpederinin sahibi olduğu Roman mağazalarının sosyal medyada reklamını yapmaya başladı.

Güzel oyuncu, Roman mağazalarının gönüllü mankenliğini üstlendi.