Kızları Zeynep'i kucaklarına almak için gün sayan Bengü ile eşi Selim Selimoğlu'nun hazırlığı tam gaz sürüyor. 5 buçuk aylık hamile popçu ile eşi, minik kızlarının bakımı için Ayşe Öner'den ders almaya başladı.
Ünlü çift, dün de bebek bakımı ve doğum eğitimine katıldı. 40 yaşındaki güzel şarkıcı, ders esnasında oyuncak bebeğin altını değiştirip ona banyo yaptırdı. Doğacak bebeklerinin bakımı için hiçbir ayrıntıyı atlamayan Bengü, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek için de yoga yapmaya başladı
Sevilen şarkıcı, oyuncak bebeğe banyo yaptırırken eşi de onu böyle videoya kaydetti.
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