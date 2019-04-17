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  • 17.04.2019
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Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden gençlik sırrını açıkladı

Avokado ısıltısı
Victoria's Secret'ın eski mankenlerinden , podyumu salladı. Başarılı model, güzelliği ile herkesin gönlünü çaldı. İki çocuk annesi Lima, formda ve genç kalma sırrını açıkladı. Cildini bitkisel doğal yağlar ile temizleyen Adriana, günde bir adet cevizi suyu içerek cildini koruduğunu anlattı. Saçlarını da avokado maskeleriyle güçlendirdiğini vurguladı.

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