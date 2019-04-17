Dünyaca ünlü milyonerlerin 'lüks yatlarını' kazanç kapısına dönüştürme taktiği, Türk zenginlerine de ilham verdi. Sevil Sabancı'dan Ali Ağaoğlu'na, İzzet ve Yasemin Özilhan'dan Sinan Dereli'ye kadar birçok isim yüzen saraylarını haftalık ya da günlük olarak kiralıyor. İş dünyasının ünlü isimleri arasında yatını en yüksek fiyata kiraya veren isim ise Ali Ağaoğlu.