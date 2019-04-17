Geçtiğimiz akşam resmi olarak halen evli olan sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalanan Tuba Ünsal, kendisini savunmak için hemcinsine iftira attı! 37 yaşında olan ve başından üç evlilik geçen Ünsal, "Caner'in karısının da sevgilisi var" diyerek yasak aşkıyla ilgili yapılan eleştirilerin önünü kesmeyi amaçladı.