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  • 17.04.2019
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ile yakalanan , kendisini savunmak için 'a iftira attı! Elisabeth Mas ise Tuba Ünsal'ın bu oyununu bozdu

, ’yla yaşadığı yasak aşkı savunmak için ‘Onun eşinin de sevgilisi var’ çıkışı yapmıştı. İşadamının eşi ve kızının annesi ise ‘Özel hayatımla ilgili bilgisi olmadan konuşamaz’ diyerek Ünsal’ın kendisine çirkin bir iftira attığını ima etti! Oyuncuya tepki yağdı...

Geçtiğimiz akşam resmi olarak halen evli olan sevgilisi Caner Karaloğlu ile yakalanan Tuba Ünsal, kendisini savunmak için hemcinsine iftira attı! 37 yaşında olan ve başından üç evlilik geçen Ünsal, "Caner'in karısının da sevgilisi var" diyerek yasak aşkıyla ilgili yapılan eleştirilerin önünü kesmeyi amaçladı.

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HaberlerSaklambaç HaberleriCaner Karaloğlu ile yakalanan Tuba Ünsal, kendisini savunmak için Elisabeth Mas'a iftira attı! Elisabeth Mas ise Tuba Ünsal'ın bu oyununu bozdu
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