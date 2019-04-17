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  • 17.04.2019
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Amerikalı şarkıcı konserlerinden Türk Lirası alacağını açıkladı

Amerikalı şarkıcı , örnek bir davranışa imza attı. Konserlerinden Türk Lirası alacağını açıkladı

Bravo Della!

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ve Türk halkının büyük sempatisini kazanan Della Miles, sanat dünyasına örnek olacak bir davranışa imza attı... Avrupa'daki turnesine devam eden ve konserlerinde 'den övgü dolu sözlerle bahseden Miles, konser hak ediş ve ücretlerini Türk Lirası olarak güncelledi.

dünyada hak ettiği saygıyı görmesi gerektiğini savunan ve her fırsatta Türkiye ile ilgili davetkar açıklamalar yapan Miles, aldığı bu kararla kendi adına elini taşın altına sokmaya karar verdiğini dile getirdi. Miles, kararının sanatçılar tarafından da uygulanması gerektiğini savundu: Hep birlikte zirveden birer kar top yuvarlayabilirsek, bu bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir.

Della Miles, Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaptı.

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