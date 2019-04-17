Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ve Türk halkının büyük sempatisini kazanan Della Miles, sanat dünyasına örnek olacak bir davranışa imza attı... Avrupa'daki turnesine devam eden ve konserlerinde Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahseden Miles, konser hak ediş ve ücretlerini Türk Lirası olarak güncelledi.

Türk lirasının dünyada hak ettiği saygıyı görmesi gerektiğini savunan ve her fırsatta Türkiye ile ilgili davetkar açıklamalar yapan Miles, aldığı bu kararla kendi adına elini taşın altına sokmaya karar verdiğini dile getirdi. Miles, kararının sanatçılar tarafından da uygulanması gerektiğini savundu: Hep birlikte zirveden birer kar top yuvarlayabilirsek, bu bir süre sonra önüne geçilemez bir çığa dönüşebilir.

Della Miles, Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaptı.