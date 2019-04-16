Defne Samyeli özel hayatıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Samyeli, sevgilisi Cem Yılmaz'ın gösterisi için gittiği Londra'da bir Youtube kanalına konuk oldu. Güzel şarkıcı, "Çok mutlu, huzurlu olduğum bir ilişkim var" diyerek Yılmaz'a ilan-ı aşk etti.

Son dönemde sahnelerde parlayan Samyeli, 7 yaşından beri müzikle iç içe olduğunu söyledi.