Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.04.2019
  • Gazete

ile aşk yaşayan özel hayatıyla ilgili suskunluğunu bozdu

Huzuru Cem'de buldu

Defne Samyeli özel hayatıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Samyeli, sevgilisi Cem Yılmaz'ın gösterisi için gittiği 'da bir kanalına konuk oldu. Güzel şarkıcı, "Çok mutlu, huzurlu olduğum bir ilişkim var" diyerek Yılmaz'a ilan-ı aşk etti.
Son dönemde sahnelerde parlayan Samyeli, 7 yaşından beri müzikle iç içe olduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriCem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli özel hayatıyla ilgili suskunluğunu bozdu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri