Geçtiğimiz haftalarda 11 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Demet Şener'le evliliğini resmen bitiren İbrahim Kutluay, rahat bir nefes aldı. İbo'nun boşandıktan sonraki ilk işi, uğruna evliliğini bitirdiği konuşulan sosyetik Edwina Sponza'ya Instagram'da takibe almak olmuştu. Sosyetik güzelden de birkaç gün sonra aynı hamle geldi.

İlişkilerini yıllardır gözlerden uzak yaşayan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, aynı kuralı ise halen sürdürüyor. İkili, önceki gün soluğu daha önce de gittikleri Yunanistan'ın küçücük adası Antiparos'ta aldı.





NİKAH YAKINDA...

İbo, sevgilisiyle yaptığı Komşu kaçamağından paylaşım yaparken nerede olduğunu ise belirtmekten kaçındı. Ancak ikilinin yakın çevresi, çiftin gözlerden uzak romantizm yaşamak için çok sevdikleri Antiparos'a gittiklerini söyledi. Bu arada evlilik kararı da aldıkları konuşulan İbo ile sosyetik güzelin, ne zaman nikah masasına oturacağı ise merakla bekleniyor.



45 yaşındaki eski basketbolcu, Şener'le süren çekişmeli boşanma davasının bitmesiyle rahata erdi.

Kutluay gibi 45 yaşında olan Sponza'nın eski evliliğinden 3 çocuğu var.