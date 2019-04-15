Beyaz Show, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Vakıfbank sponsorluğundaki gösteriyle sevenleriyle buluştu. Beyaz; Haliç Kongre Merkezi'ndeki gösteride Hakan Altun, Koray Avcı, Merve Özbey, Enis Arıkan ve Jessica May gibi isimleri ağırladı. BILETLERI günler öncesinden tükenen etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Beyaz, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve bankanın reklam yüzü Engin Altan Düzyatan'ı sahneye davet etti. Vakıfbank korosunun söylediği 'Gemilerde Talim Var' şarkısı ise ünlü şovmene büyük bir sürpriz oldu.



