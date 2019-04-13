beri yasak aşk yaşayanönceki akşam faka bastı. Özel hayatındaki hızına yetişilmeyen vegeçen Ünsal,yakalandı. Bir mekanda eğlenen iki sevgili, çıkışta patlayan flaşlarla şoke oldu. Hızlı bir şekilde iş adamına ait araca binen ikili, soluğu Emirgan'daki Gizli Kalsın'da aldı.