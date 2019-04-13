Şubat'tan beri yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu, önceki akşam faka bastı. Özel hayatındaki hızına yetişilmeyen ve henüz 37 yaşında olmasına rağmen başından üç evlilik geçen Ünsal, evli işadamıyla Etiler'de yakalandı. Bir mekanda eğlenen iki sevgili, çıkışta patlayan flaşlarla şoke oldu. Hızlı bir şekilde iş adamına ait araca binen ikili, soluğu Emirgan'daki Gizli Kalsın'da aldı.
- Saklambaç
- 13.04.2019
- Gazete
Tuba Ünsal yasak aşkı Caner Karaoğlu ile yakalandı
Tuba Ünsal ve yasak aşkı Caner Karaloğlu, önceki akşam Etiler’deydi. Ünsal, işadamının halen evli olmasıyla ilgili gülerek ‘Şimdi ben ne diyeyim! Kendiniz bir şeyler yaratıyorsunuz’ yanıtı verdi. Ünsal’ın suçu basına atması ‘Pes’ dedirtti!
Şubat'tan beri yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu, önceki akşam faka bastı. Özel hayatındaki hızına yetişilmeyen ve henüz 37 yaşında olmasına rağmen başından üç evlilik geçen Ünsal, evli işadamıyla Etiler'de yakalandı. Bir mekanda eğlenen iki sevgili, çıkışta patlayan flaşlarla şoke oldu. Hızlı bir şekilde iş adamına ait araca binen ikili, soluğu Emirgan'daki Gizli Kalsın'da aldı.
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