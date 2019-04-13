Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.04.2019
  • Gazete

yasak aşkı Caner Karaoğlu ile yakalandı

ve yasak aşkı , önceki akşam Etiler’deydi. Ünsal, işadamının halen evli olmasıyla ilgili gülerek ‘Şimdi ben ne diyeyim! Kendiniz bir şeyler yaratıyorsunuz’ yanıtı verdi. Ünsal’ın suçu basına atması ‘Pes’ dedirtti!



Şubat'tan beri yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu, önceki akşam faka bastı. Özel hayatındaki hızına yetişilmeyen ve henüz 37 yaşında olmasına rağmen başından üç evlilik geçen Ünsal, evli işadamıyla Etiler'de yakalandı. Bir mekanda eğlenen iki sevgili, çıkışta patlayan flaşlarla şoke oldu. Hızlı bir şekilde iş adamına ait araca binen ikili, soluğu Emirgan'daki Gizli Kalsın'da aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTuba Ünsal yasak aşkı Caner Karaoğlu ile yakalandı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri