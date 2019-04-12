Önceki yıllarda Zorlu Center'dan 15 milyon liraya aldığı 350 metrekarelik daireyle olay yaratan Gülşen, dillere destan dairesini satışa çıkardı. Eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la yaşadığı dairesini yaklaşık 5 ay önce emlakçıya verdiği öğrenilen ünlü popçunun evi için de 30 milyon lira fiyat biçildi. 2017'de de Rumelihisarı'nda bir villa kiralayıp burayı stüdyoya dönüştüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun Zorlu'daki evlerini satışa çıkarmasıyla ilgili de İngiltere iddiası ortaya atıldı.

Albüm kayıtlarını aralarında Adele ve Lana Del Rey'in de olduğu Londra'daki müzik stüdyosunda yaptığı bilinen Gülşen, buradan ev sahibi olmak istedi.

Dedikodulara göre de ünlü popçu, Zorlu'daki dairesine 30 milyon liraya alıcı bulunca buradan gelecek parayla Londra'da ev sahibi olacak. Bu arada Hülya Avşar, Zerrin Tekindor, Kıvanç Tatlıtuğ, Sibel Can ve Seda Sayan'ın da Londra'da evi olduğu konuşuluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde de Alman basını, Tarkan'ın Kensington bölgesinden yaklaşık 54 milyon liraya lüks bir villayı satın alacağını idda etti. Ancak Megastar, Londra'dan ev sahibi olmak gibi bir girişiminin olmadığını açıkladı.







Kızı Liya dünyaya geldikten sonra eşi Pınar Tevetoğlu ile yılın büyük kısmını Almanya'da geçiren Megastar, Londra'dan ev aldığına ve alacağına dair haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.