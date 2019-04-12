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  • 12.04.2019
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Beşiktaşlı futbolcu 'in eski eşi Instagram hesabı üzerinden soruları yanıtladı

Evsiz Asena

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi. Takipçilerinden ilginç sorular beklediğini söyleyen Asena, verdiği yanıtlarla da ağızları bir kez daha açıkta bıraktı. 'a "Hayatta yapmak isteyip de yapamadığın şey nedir?" diye soruldu.

Marjinal yaşamıyla sık sık olay olan bir çocuk annesi genç kadın, bu soruya şu yanıtı verdi: "Sırt çantamla homeless (evsizsokakta yaşayan) hayatı yaşamak. Çınar büyüsün, deneyimleyeceğim." "Şimdiki aklım olsa 10 sene önce Türkiye'ye dönmezdim, Londra'da kalırdım" diyen Asena Atalay, ileride bir kız bebek dünyaya getirirse de ismini 'Ali' koyacağını söyleyerek her zamanki gibi şaşırtmayı başardı!


Atalay, evsizler gibi yaşamayı deneyeceğini söyleyerek şaşkınlık yarattı.

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