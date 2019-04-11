Seda Sayan, önceki akşam eski eşi Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin ile Etiler Da Mario'da akşam yemeği yedi. Annesinin kullandığı aracın kapısını açan Oğulcan centilmenliğiyle takdir topladı.



Yaklaşık 550 bin TL değerindeki Mercedes marka yeni lüks aracıyla dikkat çeken Seda Sayan, aracın sorulması üzerine "Oğulcan'ın hediyesi" yanıtını verdi. Genç adam, "Hep annesinin aldığı hediyelerle gündem olan Oğulcan hayırlı evlat olduğunu gösterdi" dedirtti.

Doğan SAVAŞ