Banu Zorlu, geçtiğimiz gün Ozan Doğulu'nun evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen şarkıcı Hera ile canlı yayında yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. City's çıkışı konuşan ünlü şarkıcı, şöyle dedi: "Hadsiz, cahil cahil konuşuyor. Anladığım kadarıyla reklam yapmaya çalışıyor. Ne iş yapar, kimdir, şarkıcı mıdır!"