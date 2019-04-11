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  • 11.04.2019
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, 'nun evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen şarkıcı Hera ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu

Heraretli atışma

Banu Zorlu, geçtiğimiz gün Ozan Doğulu'nun evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen şarkıcı Hera ile canlı yayında yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. City's çıkışı konuşan ünlü şarkıcı, şöyle dedi: "Hadsiz, cahil cahil konuşuyor. Anladığım kadarıyla reklam yapmaya çalışıyor. Ne iş yapar, kimdir, şarkıcı mıdır!"

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