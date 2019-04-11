Mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen 'altın oran', geçtiğimiz ay cebe girmişti. Bu uygulamaya önce ünlü Türk kadınların sonra da erkeklerin fotoğrafları yüklendi.
Mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen 'altın oran', geçtiğimiz ay cebe girmişti. Bu uygulamaya önce ünlü Türk kadınların sonra da erkeklerin fotoğrafları yüklendi.
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