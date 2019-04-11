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’nın aşk yaşadığı isimlerin altın oranları hesaplandı! Ilıcalı'nın eski eşi ; , ve ’i geride bıraktı

Televizyoncu ’nın aşk yaşadığı isimlerin altın oranları hesaplandı. Ilıcalı’nın Zeynep Hanım, 8.55’lik oranla , ve ’i geride bıraktı...

Mükemmel güzelliğin gizli formülü olduğu düşünülen 'altın oran', geçtiğimiz ay cebe girmişti. Bu uygulamaya önce ünlü Türk kadınların sonra da erkeklerin fotoğrafları yüklendi.

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