Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.04.2019
  • Gazete

ile boşandıktan sonra İtalyan ile aşk yaşayan sevgilisine boks eldiveni aldı

Şiddetli aşıklar

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle ilk kez hesabından fotoğraflarını paylaşmıştı.

Şu sıralar 'ta olan Şubaşı yeni sevgilisine boks eldiveni aldı. Hediyesinin fotoğrafını çeken Senia, sosyal medyadan aşkına teşekkür etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAcun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisine boks eldiveni aldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri