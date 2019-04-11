Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle ilk kez sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmıştı.
Şu sıralar New York'ta olan Şubaşı yeni sevgilisine boks eldiveni aldı. Hediyesinin fotoğrafını çeken Senia, sosyal medyadan aşkına teşekkür etti.
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