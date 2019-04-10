İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor (21), geçtiğimiz yıllarda yeteneğiyle herkesi etkiledi... Ancak daha sonra düşüşe geçti. Kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Saha içinden çok, saha dışında yaptıklarıyla gündeme geldi. Genç oyuncu ilk olarak kariyerinde büyük bir başarı olmamasına rağmen kendisine özel yaptırdığı tahtla poz verdi.
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