Sunucu Ece Erken'le 2015'te boşandığı eski eşi Serkan Uçar, oğulları Eymen için küslüğü bir kenara bıraktı. Birbirine düşman olan eski eşler, Eymen'in önceki günkü 4. yaş günü partisinde barıştı. Uçar, eleştirilere ise "Tablodan rahatsız olan varsa, sayfamı terk edebilir. Eymen'i 4 yıldır annesi büyütüyor ve annesi hep dimdik ayakta olacak" yanıtını verdi.

Eymen'in velayetini almak için dava açan Uçar, bu kararından da vazgeçti.