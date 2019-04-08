Kendinehas rahat tavırlarıyla bilinen Yıldız Tilbe, yine yaptı yapacağını. Şarkıcı, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'tan çıkarken objektife takıldı. Gazetecilerin "Nasılsınız?" sorusu karşısında ceketinin önünü açan şarkıcı, "Bomba gibiyim" diyerek güldürdü.

Neşesi yerinde olan Tilbe, objektiflere böyle renkli pozlar verdi.

Doğan SAVAŞ