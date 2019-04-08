Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.04.2019
  • Gazete

, yine yaptı yapacağını

Bomba Yıldız!

Kendinehas rahat tavırlarıyla bilinen , yine yaptı yapacağını. Şarkıcı, önceki akşam Tarabya Kıyı Balık'tan çıkarken objektife takıldı. Gazetecilerin "Nasılsınız?" sorusu karşısında ceketinin önünü açan şarkıcı, "Bomba gibiyim" diyerek güldürdü.
Neşesi yerinde olan Tilbe, objektiflere böyle renkli pozlar verdi.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriYıldız Tilbe, yine yaptı yapacağını
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri