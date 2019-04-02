"Mevzuya Gel" isimli şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan Nihan Akın, başarıda sınır tanımadı. Güzel şarkıcı, önümüzdeki ay çıkacağı ABD turunda 10 günde 5 konsere imza atarak, sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.
ABD'de yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği Nihan Akın, 3 ve 4 Mayıs'ta New Jersey'de düzenlenecek olan Türk buluşmasındaki galada iki konser verecek. Akın'a Fransa ve Almanya'dan da teklif yağıyor.
ABD'de yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği Nihan Akın, 3 ve 4 Mayıs'ta New Jersey'de düzenlenecek olan Türk buluşmasındaki galada iki konser verecek. Akın'a Fransa ve Almanya'dan da teklif yağıyor.
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