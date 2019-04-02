Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.04.2019
  • Gazete

'dan ’ye çıkarma

ABD’ye çıkarma
"Mevzuya Gel" isimli şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan Nihan Akın, başarıda sınır tanımadı. Güzel şarkıcı, önümüzdeki ay çıkacağı ABD turunda 10 günde 5 konsere imza atarak, sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.

ABD'de yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği Nihan Akın, 3 ve 4 Mayıs'ta New Jersey'de düzenlenecek olan Türk buluşmasındaki galada iki konser verecek. Akın'a ve 'dan da teklif yağıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriNihan Akın'dan ABD’ye çıkarma
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri