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  • 01.04.2019
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, oy kullandığı okulda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi

Dün Acarkent’te oyunu kullanan , sevenleriyle fotoğraf çektirmek için tam 1 saat okulda kaldı.



Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'la Acarkent'teki TED İstanbul Koleji Vakfı'nda oy kullandı. Her zamanki mütevazılığıyla hiçbir hayranını kırmayan usta sanatçı, 1 saatten fazla okulda sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Şoray'ın verilen oy pusulalarındaki tüm damgaları büyük bir titizlikle kontrol etmesi de dikkat çekti.

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