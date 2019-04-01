Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'la Acarkent'teki TED İstanbul Koleji Vakfı'nda oy kullandı. Her zamanki mütevazılığıyla hiçbir hayranını kırmayan usta sanatçı, 1 saatten fazla okulda sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Şoray'ın verilen oy pusulalarındaki tüm damgaları büyük bir titizlikle kontrol etmesi de dikkat çekti.
- Saklambaç
- 01.04.2019
- Gazete
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