Esmer güzel tehdit etti

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gece bir güzelle Bebek Angie çıkışı görüntülendi. Flaşların patlamasıyla tedirgin olan ikiliden Engin, taksiye bindi. Esmer güzeli ise taksiye binerken, "Ben bu mekanın işletmecisiyim. Yanlış yapıyorsunuz. Sizi bir daha buraya aldırmam. Kapının önüne gelemezsiniz'' diyerek gazetecileri tehdit etti. İkili daha sonra başka bir mekana geçti. Burada da konuşan esmer güzeli, "Görüntüyü yayınlamayacaksınız. Yoksa kaybedersiniz'' diyerek gözdağı verdi...





Sık sık çapkınlık turuna çıkan Oğulcan Engin, önceki gece esmer bir güzelle eğlenirken görüntülendi



DOĞAN SAVAŞ