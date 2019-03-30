Media Port, İstanbul Havalimanı'nın tüm reklam ünitelerinin faaliyetlerini üstlendiğini özel bir lansmanla duyurdu. İş ve magazin dünyasının bir araya geldiği gecede davetliler, Yunan sanatçı Antonis Remos'un canlı performansıyla eğlendi. Square Group Eş Başkanı İrfan Karakaş ve Square Group Eş Başkanı Aslan Emre'nin ev sahipliğindeki davette; Nusret Gökçe, Mustafa Taviloğlu, Ömer Taviloğlu, Serra Tokar, Ebru Yücebaşoğlu, Linet, Meral-Bekir Okan, Çiğdem-Mithat Erdem, Rıfat Elhadef, Ayşegül-Ali Ünal, Derya Ayaydın, Hakan Akkaya, Aslı Filinta, Özlem-Murat Güsar gibi isimler vardı.

Raffles'taki geceye Rüştü Reçber eşi Işıl Hanım'la katıldı.