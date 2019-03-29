Otomobilinin içinde şarkı söylerken çektiği videolarla sosyal medyada ünlenen Banu Parlak'tan şok iddia! Şarkıcı, eski eşi Okan Öztürk'le bir takipçisinin birlikte olduğunu iddia edip şu sözlerle ateş püskürdü: "Bana 'abla' deyip, takip edip, boşandığım dakika eski kocamla birlikte olursan engellerler adamı! İğrençsiniz. Benden uzak durun, yeter artık!"



'KIZIMIZA ZARAR...'

Parlak'ın bu olay açıklaması üzerine eski eşinden yanıt gecikmedi. Eski eşini reklam yapmakla suçlayan Öztürk, şöyle konuştu: "Kişisel çıkarları için beni ve özel hayatımı hiçbir saygı sınırı tanımaksızın kaleme alan kişiler en büyük zararı bana değil kızıma vermektedirler."



Eski eşinden bir de kızı olan Parlak, bu iddiasıyla takipçi sayısını iyice artırdı.