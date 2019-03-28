Ünlü sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Yıldız, "Bir törende sunuculuk yaparken 10 saat ayakta kaldım ve topuklu ayakkabı bana zor anlar yaşattı. Arık uzun süre topuklu giymem" dedi.
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Yıldız, "Bir törende sunuculuk yaparken 10 saat ayakta kaldım ve topuklu ayakkabı bana zor anlar yaşattı. Arık uzun süre topuklu giymem" dedi.
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