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  • 28.03.2019
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Ünlü sunucu 'dan topuk isyanı

Topuk isyanı

Ünlü sunucu , önceki gün 's'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Yıldız, "Bir törende sunuculuk yaparken 10 saat ayakta kaldım ve topuklu ayakkabı bana zor anlar yaşattı. Arık uzun süre topuklu giymem" dedi.

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