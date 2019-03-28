Sempatik oyuncu Ezgi Mola, önceki gün erken doğum günü kutlaması yaptı. Yarın 36 yaşına girecek olan oyuncunun işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı, Arnavutköy Rise n' Fall adlı mekanda parti verdi. Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel ve Enis Arıkan gibi ünlülerin akın ettiği gece, adeta konser tadında geçti.





Yakın zamanda oyunculuk kimliğine şarkıcılığı da ekleyen Korel, partide sahneye çıktı. Korel, şarkılarıyla herkesi mest etti. Mola'nın 'Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya da 'İsyan' şarkısını söyleyip büyük alkış aldı.

Aksakallı'nın aşkı Mola için verdiği partide Korel, şarkılarıyla herkesi coşturdu.

Sesinin güzelliğiyle bilinen Sarıkaya, 'İsyan' şarkısıyla herkesi mest etti.