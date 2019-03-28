National Geographic, Finish iş birliğiyle hazırladığı "25 Litre" belgeseli ile su kıtlığına dikkat çekmeyi hedefliyor. 2040 yılına gönderme yapan bir kurgusal senaryo ile su konusunda tasarruf bilincinin yerleşmemesi halinde yaşanması muhtemel zorluklar hakkında izleyiciye bilgi veren belgeselde, Gökhan Özoğuz ve Özge Özpirinçci ile yapılan görüşmelerle de farklı bakış açıları ekrana taşınıyor. Yapım, Nisan ayında izleyici ile buluşacak...