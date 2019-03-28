Dünyanın ilk hijabi modeli Halima Aden, Modanisa Modest Fashion Week kapsamında 20-21 Nisan'da İstanbul'da... Halima Aden'in kendi adını taşıyan ilk bone koleksiyonu, Modanisa. com sponsorluğunda üç yıl sonra yeniden İstanbul'da gerçekleştirilen Modest Fashion Week'te görücüye çıkacak. Aden'in yanı sıra modest giyim konusunda ulusal ve uluslararası alanda önde gelen 20'den fazla tasarımcının yer alacağı etkinlik 20-21 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek.
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