Türk sinemasının yaşayan efsanesi Şener Şen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyunuyla büyük bir beğeni toplayan usta oyuncunun tanınmamak için şapkayla önlem alması dikkatlerden kaçmadı. Şen, soruları yanıtsız bıraktı.
- Saklambaç
- 27.03.2019
- Gazete
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