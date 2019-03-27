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  • 27.03.2019
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ile yaklaşık 2 aydır birlikte olan dünyaca ,

Türk erkeğim
Türk işadamı Kaan Günay ile yaklaşık 2 aydır birlikte olan dünyaca Jessica Michel Serfaty, 'da aşka geldi. Önceki gün sevgilisiyle olan samimi karelerini sosyal medyada paylaşan ABD'li model, "İşte benim Türk erkeğim" diyerek aşkını bir kez daha dünyaya ilan etti.

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