Türk işadamı Kaan Günay ile yaklaşık 2 aydır birlikte olan dünyaca ünlü model Jessica Michel Serfaty, Hong Kong'da aşka geldi. Önceki gün sevgilisiyle olan samimi karelerini sosyal medyada paylaşan ABD'li model, "İşte benim Türk erkeğim" diyerek aşkını bir kez daha dünyaya ilan etti.
- Saklambaç
- 27.03.2019
- Gazete
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