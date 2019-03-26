Türk sinemasının 'Tatar Ramazan'ı, 'İlyas'ı, 'İmrahorlu Kadir'i, 'Deli Kadir'i, 'Kara Davut'u, 'Arap Abdo'su, 'Karadağlı Rıza'sı... Ve daha nicesi. Kadir İnanır, 50 yıl önce başladığı kariyerinin 'Altın Yılı'nı 'Kapı' ile kutluyor. Tecrübeli sanatçı, 190'ıncı sinema filmi 'Kapı'da 'Yakup'u canlandırdı. Berlin, Mardin ve İstanbul'da çekilen film, 12 Nisan'da vizyona girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.