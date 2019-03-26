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  • 26.03.2019
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, 50 yıl önce başladığı kariyerinin 'Altın Yılı'nı '' ile kutluyor

50. yıla Kapı açtı

Türk sinemasının ''ı, 'İlyas'ı, 'İmrahorlu Kadir'i, 'Deli Kadir'i, 'Kara Davut'u, 'Arap Abdo'su, 'Karadağlı Rıza'sı... Ve daha nicesi. Kadir İnanır, 50 yıl önce başladığı kariyerinin 'Altın Yılı'nı 'Kapı' ile kutluyor. Tecrübeli sanatçı, 190'ıncı sinema filmi 'Kapı'da 'Yakup'u canlandırdı. , Mardin ve 'da çekilen film, 12 Nisan'da vizyona girecek.

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