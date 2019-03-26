Türk sinemasının 'Tatar Ramazan'ı, 'İlyas'ı, 'İmrahorlu Kadir'i, 'Deli Kadir'i, 'Kara Davut'u, 'Arap Abdo'su, 'Karadağlı Rıza'sı... Ve daha nicesi. Kadir İnanır, 50 yıl önce başladığı kariyerinin 'Altın Yılı'nı 'Kapı' ile kutluyor. Tecrübeli sanatçı, 190'ıncı sinema filmi 'Kapı'da 'Yakup'u canlandırdı. Berlin, Mardin ve İstanbul'da çekilen film, 12 Nisan'da vizyona girecek.