Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.03.2019
  • Gazete

, saç protezi yöntemini 8 yıldır kullandığını sayfasında itiraf etti

Türkıye'nin en önemli klip yönetmenleri arasında gösterilen Nihat Odabaşı, geçtiğimiz haftalarda Nilüfer'in 'Tik Tak' şarkısının klibini çekmişti. Klipte görüntüsüyle göz kamaştıran Nilüfer, şarkının önüne geçip hem fiziği hem de güzelliğiyle konuşulmuştu. Nihat Odabaşı, bu hafta da Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' şarkısının klibini çekti. Klipte genelde Ersoy'un yüz kısmı gözükürken burada da mükemmel bir görsel efekt kullanılmıştı. Bu arada Diva'nın, yüzünün pürüzsüz olması benim gibi hayranlarının da gözünden kaçmamıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriBuse Narcı, saç protezi yöntemini 8 yıldır kullandığını Youtube sayfasında itiraf etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri