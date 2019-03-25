Türkıye'nin en önemli klip yönetmenleri arasında gösterilen Nihat Odabaşı, geçtiğimiz haftalarda Nilüfer'in 'Tik Tak' şarkısının klibini çekmişti. Klipte görüntüsüyle göz kamaştıran Nilüfer, şarkının önüne geçip hem fiziği hem de güzelliğiyle konuşulmuştu. Nihat Odabaşı, bu hafta da Bülent Ersoy'un 'Ümit Hırsızı' şarkısının klibini çekti. Klipte genelde Ersoy'un yüz kısmı gözükürken burada da mükemmel bir görsel efekt kullanılmıştı. Bu arada Diva'nın, yüzünün pürüzsüz olması benim gibi hayranlarının da gözünden kaçmamıştır.