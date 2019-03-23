Perşembe akşamları atv'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova, yine reytinglerin zirvesindeydi. Dizi, Tüm Kişilerde %14,47 izlenme oranı ve %33,00 izlenme payı, AB'de %10,17 izlenme oranı ve %24,93 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,55 izlenme oranı ve %29,74 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.
- Saklambaç
- 23.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.