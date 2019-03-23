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  • 23.03.2019
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akşamları 'de ekrana gelen Bir , yine reytinglerin zirvesindeydi

Perşembe'nin birincisi atv
Perşembe akşamları atv'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova, yine reytinglerin zirvesindeydi. Dizi, Tüm Kişilerde %14,47 %33,00 izlenme payı, 'de %10,17 izlenme oranı ve %24,93 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,55 izlenme oranı ve %29,74 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci olmayı başardı.

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