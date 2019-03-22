Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ün beslenme uzmanı olan kızı Daphne, dördüncü çocuğuna hamile kaldı. Herkes 33 yaşındaki genç kadının hamile kalmak için neler yaptığını araştırdı. İşte Mehmet Öz'ün kızı Daphne'nin sırları...
Mehmet Öz, Twitter hesabı üzerinden "4. kez dede olacağım için çok mutluyum. Bunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
GEBELİK MENÜSÜ
Sabahları ılık limonlu su içiyor.
Kahvaltıda iki haşlanmış yumurta yiyor.
Öğle yemeğinde; sebze çorbası, tavuk ve avokado tüketiyor.
Atıştırmalık olarak bir avuç badem.
Akşam yemeğinde tavuk ve haşlanmış patates.
TÜKETTİKLERİ:
Yağsız et
Sebze
Fasulye
Hindistan cevizi suyu
KESTİKLERİ:
Rafine şeker
Market yoğurdu
Tahıllı gıdalar
Alkol ve sigara
Gazlı içeçekler
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