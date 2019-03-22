Türk Sineması'nın usta ismi Perihan Savaş, merhum eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer'in başarısıyla gurur duyuyor... Özyeğin Üniversitesi'nde Gastronomi okuyan 25 yaşındaki Zafer, önceki gün hünerlerini annesi için sergiledi. Mutfağa giren genç adam, annesi için enfes bir pasta hazırladı. 61 yaşındaki sanatçı da oğlunun pastasını "Oğluşumun ellerinden olunca tadı da başka" diye gururla paylaştı. Sanatçının takipçileri de "Başarılı annenin başarılı oğluna alkışlar" yorumu yaptı.